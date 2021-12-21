استشهاد سفير السلام.. هكذا ودع اليمنيون السفير الانسان ايرلو

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وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية خطيب زاده أعلن اسشهاد السفير حسن إيرلو بعد اصابته بكورونا في مقر مهمته، موضحا: بسبب التعاون المتأخر من بعض الدول، عاد ايرلو للأسف إلى البلاد في ظروف غير ملائمة وعلى الرغم من استخدام كافة الإجراءات الطبية. لتحسين حالته استشهد صباح اليوم.

واحتل وسم #استشهاد_سفير_السلام المرتبة الاولى ضمن الترند في اليمن وعبر المغردون اليمنيون عن شكرهم للدور الانساني والدبلوماسي للسفير الراحل ايرلو وكشفه مظلومية اليمن والشعب اليمني المحاصر والمحروم من أهم احتياجات الحياة من غذاء وأدوية.

المتحدث باسم حركة أنصار الله ورئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبدالسلام عزى القيادة والشعب الايراني وأسرة الشهيد ايرلو في تغريدة على تويتر :

"تعازينا الخالصة إلى القيادة الإيرانية والشعب الإيراني العزيز وإلى أسرة السفير الإيراني لدى اليمن المغفور له / حسن ايرلو، تغمده الله بواسع الرحمة ، وإنا لله وإنا إليه راجعون ."

وقال وزير الخارجية اليمني: نبعث بتعازينا الحارة للشعب الإيراني قيادة وشعبا في وفاة سفير الجمهورية الإسلامية في إيران لدى بلدنا ونشعر بالحزن العميق لرحيله.

وأضاف: لقد كان للسفير الإيراني حسن إيرلو بصمات في التفاعل مع مظلوميتنا ونقل صوتنا ومظلوميتنا ونشكره على خدماته وما قدمه دبلوماسيا لليمن.

نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي بدوره عزى الجمهورية الإسلامية الإيرانية باسشهاد السفير لدى اليمن حسن إيرلو.

وقال العزي في تغريدة على تويتر: أعزي الجمهورية الإسلامية قيادةً وشعباً في وفاة سعادة السفير حسن إيرلو كما أعزي أسرته المجاهدة.

وأضاف: لقد فقدنا صديقا رائعا كان مثالاً للدبلوماسي الناجح والمتميز، سائلا الله له الرحمة والمغفرة ولأسرته وقيادته الصبر والسلوان.

حساب "تويتر المقاومة" غرد قائلا:

السفير الإيراني لدى اليمن #حسن_إيرلو في ذمة الله لقد أبى إلا أن يعيش مع اليمنيين الشرفاء معاناتهم ووقف إلى جانبهم في السراء والضراء رحم الله المجاهد لقد كان سفيرا للسلام وحشره مع محمد وآل محمد عليهم السلام . إنا لله وإنا إليه راجعون.

"سُهى" غردت قائلة:

بلّغ سلامَنا وأشواقنا لعزِيزنا القاسم

#حسن_إيرلو

"جاوید نصرتی" قال:

قائد فيلق القدس في حرس الثورة العميد إسماعيل قاآني يعزي بإستشهاد القائد الحاج #حسن_إيرلو ويؤكد على دور الشهيد البارز في مساندة الشعب اليمني المظلوم والمجاهد

المطبعون يقصفون اليمن ويرسلون سفراءهم الى الاحتلال وايران ترسله لليمن المحاصر

"رانيا العسال" قالت:

#حسن_إيرلو فى الوقت الذى ارسلت فيه الامارات والبحرين سفرائهم إلى تل أبيب ارسلت ايران المجاهد حسن ايرلو إلى صنعاء رحم الله رجل عاش ومات على الحق #رانيا

"????.????????????????????????????????" قال:

ورحل اول سفير تحدى تحالف عربي بنى على باطل واستكبار أمريكى فاجر رحل سفير إيران بصنعاء #حسن_ايرلو ذاك المجاهد الذى خاض كل المعارك

"أبـا الاحـرار" غرد قائلا:

الرحمه على روحك الطاهرة سعادة السفير الانسان. #حسن_ايرلو

"ابوذر الايراني☫" قال:

سفير بلادي لدى اليمن #حسن_إيرلو في ذمة الله. رحمة الله عليك ايها السفير النبيل الذي صمم منذ تعيينه على التواجد في اليمن رغم كل الصعوبات والحصار والمعاناة ليعيش مع شعب اليمن معاناتهم ومتاعبهم ووقف إلى جانبهم في السراء والضراء رحمه الله وحشره مع محمد وآل محمد عليهم السلام

"علي هاشم" علق على استشهاد ايرلو بالقول:

الرحمة والخلود لسفير الجمهورية الإيرانية الإسلامية #حسن_إيرلو الذي شارك الشعب اليماني مآسيه وانتصاراته وفرحه وحزنه سوف تبقى خالداً في ذكرنا ولن ننسى مواقفك مع أشقائنا واحبائنا في يمن الصمود

الشهداء صناع النصر واليمن مقبرة السعودية:

"ahmd shrf" غرد قائلا:

الشهداء هم صناع النصر في كل عصر

"zainaab" غردت

اليمن سيكون مقبرة للغزاة والمرتزقة #استشهاد_سفير_السلام

"يمانية" قالت:

السعودیة تأجج المشاکل في المنطقة دائما وتدعم الارهاب #استشهاد_سفير_السلام #سفیر_شهید