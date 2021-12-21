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العراق يعلن استكمال دفع تعويضات الكويت

العراق يعلن استكمال دفع تعويضات الكويت
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن استكمال دفع تعويضات دولة الكويت.

العالم - العراق

وقال المركزي في بيان، إنه "تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت البالغة (44) مليون دولار أمريكي، وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم (٦٨٧) للعام ١٩٩١، بمجموع (٥٢.٤) مليار دولار أمريكي لدولة الكويت".

ومن المؤمل أن يسهم إنهاء دفع التعويضات، وفق البيان، إلى "إخراج العراق من البند السابع، فضلًا عن أثره في إعادة دمج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي والإفادة من الوفرة المالية التي ستتحقق".

وكانت لجنة أممية للتعويضات تشكلت عام 1991، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو الكويت.

وتوقف العراق عن تسديد المدفوعات في 2014 أثناء الحرب على تنظيم "داعش"، الذي سيطر على أجزاء واسعة من البلاد، لكنه استأنف التسديد في العام 2018.

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