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شاهد.. توتر شديد يسود سجون الاحتلال كافة وخصوصا سجن نفحة

الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكدت مؤسسات حقوقية مختصة بشؤون الأسرى الفلسطينيين، أن حالة من التوتر الشديد سادت سجون الاحتلال كافة، وسط إغلاق لجميع الأقسام. وقال مكتب إعلام الأسرى، انه قد انقطع التواصل مع أسرى قسم اثني عشر في سجن نفحة. من جهتها اكدت حركة حماس ان استفزاز كيان الاحتلال الاسرائيلي للأسرى هو استفزاز للمقاومة الفلسطينية.

العالم - فلسطين
وضع الاسرى الفلسطينيين لدى كيان الاحتلال الاسرائيلي يزداد تعقيدا خلال الايام الاخيرة، مكتب اعلام الاسرى اكد أن حالة من التوتر الشديد سادت سجون الاحتلال كافة وسط إغلاق لجميع الأقسام. واضاف انه قد انقطع التواصل مع أسرى قسم اثنى عشر في سجن نفحة. واوضح المكتب ان مصير أكثر من ثمانين أسيرًا لا يزال مجهولًا. ولفت الى ان هناك خشية حقيقية على حياة أسرى القسم من تعرضهم لقمع ممنهج من إدارة سجون الاحتلال، خصوصاً أن بينهم مرضى وكبار في السن، وان إدارة سجون الاحتلال حولت القسم الثاني عشر إلى زنازين عقابية، وسحبت مقتنيات الأسرى من أدوات كهربائية وغيرها. مشيرا الى ان مصير الأسير يوسف المبحوح، منفذ عملية الطعن داخل السجن، ما يزال مجهولًا.

جمعية واعد للأسرى والمحررين قالت إن الاحتلال رفض السماح للطواقم القانونية بتقديم أي طلبات زيارة أو معرفة مكان الأسير المبحوح. وحذرت من تعرضه للقتل من قبل جنود الاحتلال واوضحت ان الوضع في سجن نفحة مأساوي للغاية ويستدعي تدخلًا عاجلًا على المستويات كافة، من جانبها أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس أنها أعدت نفسها لمعركة طويلة ومفتوحة مع إدارة سجون الاحتلال.

الحركة النسائية في حماس اكدت ان احدى الاسيرات لدى كيان الاحتلال قد فقدت وعيها نتيجة تعرضها للضرب من قبل جنود الاحتلال. ودعت جماهير الشعب الفلسطيني إلى تفعيل قضية الأسيرات، وتشكيل حالة إسناد فاعلة وقوية لإنهاء معاناة الاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال، والضغط بقوة بكل السبل المتاحة لإنهاء هذه المعاناة.

القيادي في حماس مشير المصري، اكد ان استفزاز كيان الاحتلال الاسرائيلي للأسرى هو استفزاز للمقاومة الفلسطينية. واضاف ان قضية الأسرى على رأس أولويات الحركة، وان مسألة الافراج عنهم باتت قاب قوسين أو أدنى. واوضح المصري ان عملية الطعن التي نفذها القسامي المبحوح تأتي انتقاماً وثأراً لما يقوم به الاحتلال ضد الأسيرات داخل السجون. مشيرا الى ان الشعب الفلسطيني سيواصل دفاعه عن الأسرى مهما بلغت التضحيات وعملية الطعن داخل سجن نفحة هي تطبيق عملي للدفاع عن الاسيرات.

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