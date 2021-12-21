أميرعبداللهيان: اليمن ليس له سوى الحل السياسي

العالم - إيران

وقال حسين أميرعبداللهيان للصحافيين مساء اليوم على هامش مراسم تشييع السفير الإيراني في اليمن حسن إيرلو: "لطالما استنكرنا بشدة الهجوم والعدوان العسكريين على اليمن، ونعتقد أن اليمن ليس لديه سوى الحل السياسي وأن على جميع اليمنيين أن يشاركوا ويقرروا مستقبل بلدهم".

وتابع: "تجربة 6 سنوات من الحرب أظهرت أن الطرف المعتدي لا يستطيع أن يحقق أي نصر بالطريق العسكري ، وعليه أن يترك اليمن كله لليمنيين أنفسهم من أجل حل مشاكل اليمن من خلال الحوار اليمني اليمني ، وان يتمكن اليمن الذي صمد لحد الان ذودا عن سيادته الوطنية واستقلاله من ان يقرر مستقبله.

وأضاف وزير الخارجية عن الشهيد إيرلو وعودته إلى إيران: "بخصوص ما حدث للشهيد إيرلو ، تابعنا لبضعة أيام الحصول على تصريح عبر دولة ثالثة لإرسال طائرة من إيران أو دولة أخرى لنقله فوراً إلى مستشفى مجهز تجهيزاً جيداً في إيران ، لكن للأسف ان الجانب السعودي اتخذ قراره متأخراً وتلكات بعض الأجهزة التنفيذية السعودية في هذا المجال.

وتابع أمير عبد اللهيان: "سنعلن احتجاجنا رسمياً وفق المعاهدات والمواثيق الدولية ، وفي نفس الوقت نتمنى أن يتمكن اليمن من الخروج من هذه الحرب والحصار الإنساني القاسي عبر حل سياسي في أسرع وقت . "

وقال: "خلال عامين في اليمن ، حاول دبلوماسينا وسفيرنا البارز ، الفقيد إيرلو ، التركيز على الحل السياسي في اليمن ليكون محورا للتطورات الدبلوماسية ، ويتمكن من هذا الطريق ان يسهم في إنهاء الحرب في اليمن وإعادة الاستقرار والأمن والسلام لهذا البلد".