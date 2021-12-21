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أميرعبداللهيان: اليمن ليس له سوى الحل السياسي

أميرعبداللهيان: اليمن ليس له سوى الحل السياسي
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الايرانية أن اليمن ليس له سوى الحل السياسي، وقال إن الاجهزة التنفيذية السعودي تأخرت وتلكأت في اتخاذ قرار بشأن عودة الشهيد حسن إيرلو إلى إيران.

العالم - إيران

وقال حسين أميرعبداللهيان للصحافيين مساء اليوم على هامش مراسم تشييع السفير الإيراني في اليمن حسن إيرلو: "لطالما استنكرنا بشدة الهجوم والعدوان العسكريين على اليمن، ونعتقد أن اليمن ليس لديه سوى الحل السياسي وأن على جميع اليمنيين أن يشاركوا ويقرروا مستقبل بلدهم".

وتابع: "تجربة 6 سنوات من الحرب أظهرت أن الطرف المعتدي لا يستطيع أن يحقق أي نصر بالطريق العسكري ، وعليه أن يترك اليمن كله لليمنيين أنفسهم من أجل حل مشاكل اليمن من خلال الحوار اليمني اليمني ، وان يتمكن اليمن الذي صمد لحد الان ذودا عن سيادته الوطنية واستقلاله من ان يقرر مستقبله.

وأضاف وزير الخارجية عن الشهيد إيرلو وعودته إلى إيران: "بخصوص ما حدث للشهيد إيرلو ، تابعنا لبضعة أيام الحصول على تصريح عبر دولة ثالثة لإرسال طائرة من إيران أو دولة أخرى لنقله فوراً إلى مستشفى مجهز تجهيزاً جيداً في إيران ، لكن للأسف ان الجانب السعودي اتخذ قراره متأخراً وتلكات بعض الأجهزة التنفيذية السعودية في هذا المجال.

وتابع أمير عبد اللهيان: "سنعلن احتجاجنا رسمياً وفق المعاهدات والمواثيق الدولية ، وفي نفس الوقت نتمنى أن يتمكن اليمن من الخروج من هذه الحرب والحصار الإنساني القاسي عبر حل سياسي في أسرع وقت . "

وقال: "خلال عامين في اليمن ، حاول دبلوماسينا وسفيرنا البارز ، الفقيد إيرلو ، التركيز على الحل السياسي في اليمن ليكون محورا للتطورات الدبلوماسية ، ويتمكن من هذا الطريق ان يسهم في إنهاء الحرب في اليمن وإعادة الاستقرار والأمن والسلام لهذا البلد".

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أميرعبداللهيان: اليمن ليس له سوى الحل السياسي