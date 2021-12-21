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صباغ يشدد على أهمية توطيد العلاقات مع موسكو

صباغ يشدد على أهمية توطيد العلاقات مع موسكو
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ خلال لقائه اليوم وفداً برلمانياً روسياً برئاسة ديمتري سابلين عضو مجلس الدوما أن العلاقات بين سوريا وروسيا الاتحادية تاريخية ومتجذرة ومتجددة على الدوام وازدادت قوة خلال التعاون في مواجهة الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سوريا.

العالم - سوريا

وثمن صباغ خلال اللقاء الدور الكبير الذي قامت به روسيا إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب ودعمها لصمود الشعب السوري معرباً عن أمله بتعزيز الزيارات البرلمانية وتبادل الخبرات وتوطيد العلاقات بين مجلسي الشعب والدوما الروسي.

ولفت صباغ إلى أهمية التغلب على الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا والتي طالت مختلف مناحي الحياة المعيشية للمواطن السوري من غذاء ودواء وغيرهما مبيناً أن المجلس أقر العديد من التشريعات لدعم الاستثمارات ومنها قانون الاستثمار الجديد الذي يقدم تسهيلات واسعة لجذب المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف الدول ولا سيما الصديقة لسورية.

من جانبه أكد سابلين استمرارية تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها ومنها الجهود المبذولة لإقامة علاقات مباشرة بين الأقاليم في روسيا الاتحادية والمحافظات السورية معرباً عن أمله بمشاركة سوريا من خلال وفد برلماني بصفة مراقب في أعمال الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأشار أعضاء الوفد الروسي إلى دور تعليم اللغة الروسية في المدارس السورية في عملية تعزيز العلاقات بشكل أكبر بين البلدين داعين إلى الاستفادة من الخبرات الروسية في مجال إعادة الإعمار والانشاءات العامة.

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