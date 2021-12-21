الصفدي يستقبل رئيس البرلمان العربي

العالم - الاردن

وتناول اللقاء العلاقات المتميزة بين الاردن والبرلمان العربي، والقضايا العربية، وجهود تعزيز العمل العربي المشترك خدمةً للقضايا والمصالح العربية.

وثمّن الصفدي جهود البرلمان العربي في إطلاق الحوار البنّاء بين البرلمانات العربية والدولية، والدفاع عن القضايا العربية، وتحديداً القضية الفلسطينية.

وأكّد اعتزاز المملكة باستضافة اجتماعات لجان البرلمان العربي، وعبّر عن تطلعه لنجاح أعمال الجلسة العامة الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي المقرر عقدها الخميس في العاصمة عمان، والتي تمّ اختيارها لتكون أول عاصمة عربية تجري فيها اجتماعات البرلمان العربي بعد توجهات رئاسة البرلمان العربي لعقد اجتماعاته في مختلف الدول العربية.

وكان البرلمان العربي قد بدأ عقد اجتماعات لجانه في مجلس النواب الأردني يوم الأحد الماضي، تمهيداً لعقد جلسته العامة يوم بعد غد تحت قبة مجلس النواب الأردني.