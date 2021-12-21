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قائد الحرس الثوري يعزي باستشهاد الشهيد حسن إيرلو

قائد الحرس الثوري يعزي باستشهاد الشهيد حسن إيرلو
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

بعث القائد العام للحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء حسين سلامي رسالة عزاء لمناسبة استشهاد السفير الايراني في صنعاء "حسن ايرلو".

العالم - إيران

وكتب "اللواء سلامي" في رسالة العزاء بالمناسبة: إنني أتقدم بالعزاء والتهنئة لمناسبة استشهاد المجاهد الورع "الحاج حسن إيرلو" السفير الشجاع والمخلص للجمهورية الإسلامية الإيرانية في صنعاء، إلى سماحة قائد الثورة الإسلامية (دام ظله الوارف) والشعبين الإيراني واليمني البطلين والشريفين وأسرة الفقيد الكريمة.

وأضاف أن: هذا المجاهد في سبيل الله، بتضحياته الحماسية والصادقة التي تجلت في شخصية السامية، كان خلال السنوات الأخيرة صدى يعكس صوت الشعب اليمني المظلوم والشجاع والمقاوم، وستبقى ذكراه خالدة في أذهان الدعاة إلى الحق والمنادين بالحرية في العالم والسائرين على نهج الإيمان والجهاد والاستشهاد وكرامة الأمة الإسلامية وتحرر الإنسانية.

وختم بالقول: إنني أسال الباري تعالى أن يمن على هذا الشعيد العظيم برضوانه ورحمته الواسعة والحشر مع سيد الشهداء الإمام الحسين (سلام الله عليه)، وعلى ذويه ومحبيه لاسيما رفاق دربه في وزارة الخارجية الإيرانية بالثبات على نهج هؤلاء الشهداء الأبرار.

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