استشهاد 3 سوريين بقصف تركي لبلدة أبو راسين

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية ل سانا أن “العدوان التركي بمساندة التنظيمات الإرهابية والذي يدعمها بالمدفعية والقذائف الصاروخية توسع مساء اليوم ليطال إضافة إلى بلدة أبو راسين قرى تل الورد وربيعات والأسدية بريف الحسكة الشمالي”.

وبينت المصادر أن العدوان تسبب “باستشهاد امرأتين وإصابة عدد من الأطفال في قرية ربيعات وإصابة مدني في قرية تل الورد واستشهاد رجل طاعن بالسن في قرية الأسدية ناهيك عن الأضرار الكبيرة في منازل الاهالي ونزوح عشرات العائلات من منازلهم”.

ويذكر انه في وقت سابق اليوم أن “القوات التركية قصفت بالمدفعية بلدة أبو راسين بالتزامن مع قصف عنيف طال البلدة من قبل الجماعات المسلحة المرتبطة بها والموجودة في قريتي أبو عشبة وعنيق الهوى ما تسبب بأضرار كبيرة في منازل الأهالي وممتلكاتهم ونزوح عشرات العائلات من الحي الغربي للبلدة باتجاه الأحياء الأخرى”.

وتواصل القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها اعتداءاتها بالمدفعية والقذائف الصاروخية على القرى والبلدات الآمنة في ناحيتي رأس العين وتل تمر وبلدة أبو راسين بالريف الشمالي والشمالي الغربي ما أدى خلال الفترة السابقة إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات في صفوف المدنيين وأضرار مادية كبيرة في المنازل والممتلكات.