برقية تعزية ومواساة من "الحراك الجنوبي" في اليمن الى القيادة والشعب الإيراني

العالم-اليمن

وفيما يلي نص برقية التعزية:

اننا ننعي الى الشعبين اليمني والايراني رحيل احد المناضلين الابطال من الذين قدموا الدعم والمسانده لمختلف القوى السياسيه الجنوبيه واليمنية وقضيه الجنوب واسهم اسهام فعال في نصرت القضيه الجنوبيه والقضيه اليمنيه بشكل عام وصمدا صمود بطولي امام قوة العدوان والاحتلال والحصارالسعودي الاماراتي التي عرقلت الإجراءات لنقل السفير الإيراني الشهيد خلال فترة الإصابة (بكورونا) إلى إيران.

اننا في قوة الحراك الثوري التحريري الجنوبي نوكد باننا سوف نطل اوفياء لكل المبادي النصالية التي رسمناها لاجل مقاومة العدوان وانهاء الاحتلال السعودي الاماراتي في اليمن وان ارادة الحياة سوف تتنصر في اليمن على قوة الشر والعدوان والاحتلال.

وبهذا المصاب الجلل نبتهل الى المولى تعالى أن يتغمد الشهيد الغالي بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

انا لله وانا اليه راجعون