الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١
٠٤:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: إستهداف رتل عسكري تابع لقوات الاحتلال الأمريكي في محافظة بابل جنوب العاصمة العراقية بغداد

الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصحة العراقية: 336 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

اغتيال قائد عسكري موالي لحكومة هادي في أبين

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولة دهس في الضفة

الرئيس الايراني يتفقد مركزا لرعاية الايتام والاطفال المعاقين

ايران تعزي ماليزيا والفلبين بضحايا الفیضانات والاعصار

العراق یخصص 5 ملايين دولار مساعدة للشعب الفلسطيني