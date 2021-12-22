اوليانوف : انسحاب اميركا من الاتفاق النووي أشبه بالانتحار

العالم - ايران

وعلق أوليانوف صباح الأربعاء على تغريدة لصحفي أميركي انتقد فيها قرار إدارة ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، وقال: بالضبط! كان قرار الانسحاب من الاتفاق النووي أشبه بإطلاق النار على إحدى ساقي أميركا، بالطبع لا يهم إذا كانت القدم اليسرى أو اليمنى.



وفي تغريدة أخرى اعلن اوليانوف أنه التقى ممثل الكويت لدى المنظمات الدولية في فيينا، صادق معرفي، للتشاور حول إيران والاتفاق النووي.



وكتب الدبلوماسي الروسي على صفحته في تويتر: التقيت اليوم بصديقي العزيز صادق معرفي ممثل الكويت، وقدمت له عرضًا موجزًا ​​للوضع الحالي في مفاوضات فيينا، وتحدثنا أيضا عن آفاق المحادثات الأمنية في الخليج الفارسي بعد إحياء الاتفاق النووي.

يذكر ان الجولة الجديدة من محادثات فيينا بشأن رفع الحظر اختتمت مساء الجمعة، في نهاية هذه الجولة من المحادثات، تم قبول إصلاحات إيران ووجهات نظرها في الوثيقتين المقدمتين، ووفقًا لـ "علي باقري" ، كبير المفاوضين الايرانيين، ستكون هاتان الوثيقتان أساس المفاوضات المستقبلية.

وأكدت الجمهورية الإسلامية الايرانية بأن رفع جميع اشكال الحظر والتحقق منها، سيكون أهم جدول أعمال الوفد الإيراني في محادثات فيينا.