الصحة العراقية: 336 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

العالم - العراق

وذكرت الوزارة في بيان، امس الثلاثاء (21 كانون الأول 2021)، أنها سجلت 336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدن ومحافظات العراق.

وتم تسجيل أعلى الإصابات في محافظة نينوى مع 46 حالة، فيما لم تسجل أي إصابة جديدة بالفيروس في محافظتي ذي قار وميسان.

وبهذه الإصابات الجديدة يصل العدد الكلّي للمصابين بكورونا في العراق الى 2091180 شخصاً.

كما سجلت الوزارة 13 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الكلّي للوفيات جرّاء كورونا الى 24087 حالة، منذ انتشار الجائحة في البلاد.

اما حالات الشفاء من الفيروس فبلغت 456 حالة، خلال 24 ساعة، وبهذا يصبح العدد الكلّي للذين اكتسبوا الشفاء من الفيروس 2060869 شخصاً حتى الآن.

وزارة الصحة أشارت في البيان الى ان 81013 شخصاً تلقّوا اللقاح المضاد للفيروس المستجد، وبذلك زاد العدد التراكمي للملقحين ضد كورونا في العراق الى 8311268 شخصاً.