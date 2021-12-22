وفاة داعية إسلامي مصري شهير

العالم - مصر

وقال موقع "أخبار اليوم" المصري إنه من المقرر تشييع الجنازة من مسقط رأس الفقيد في محافظة البحيرة.

والتحق الشيخ رفيق على النكلاوي بالإذاعة المصرية وعمره 40 عاما.

وذكر الموقع المصري أن الشيخ الراحل كان منذ صغره يميل إلى مدح الرسول والمشاركة في حفلات الابتهالات.

واستحضر الموقع بعض تصريحات الفقيد النكلاوي، حيث قال في تصريحات صحفية سابقة: "منذ الصغر وأنا أميل لمدائح النبي صلى الله عليه وسلم بداية من المرحلة الابتدائية، حيث كنت أؤدي الابتهالات في المعهد".

وصرح بأنه وبعد التخرج نما لديه شغف أن يصبح مبتهلا كبيرا مثل المبتهلين الذين يظهرون على شاشات التلفاز وفي الإذاعة.