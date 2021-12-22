الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

وفاة داعية إسلامي مصري شهير

وفاة داعية إسلامي مصري شهير
الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن الداعية الإسلامي الشهير والمبتهل الديني الشيخ رفيق على النكلاوي توفي فجر الأربعاء.

العالم - مصر

وقال موقع "أخبار اليوم" المصري إنه من المقرر تشييع الجنازة من مسقط رأس الفقيد في محافظة البحيرة.

والتحق الشيخ رفيق على النكلاوي بالإذاعة المصرية وعمره 40 عاما.

وذكر الموقع المصري أن الشيخ الراحل كان منذ صغره يميل إلى مدح الرسول والمشاركة في حفلات الابتهالات.

واستحضر الموقع بعض تصريحات الفقيد النكلاوي، حيث قال في تصريحات صحفية سابقة: "منذ الصغر وأنا أميل لمدائح النبي صلى الله عليه وسلم بداية من المرحلة الابتدائية، حيث كنت أؤدي الابتهالات في المعهد".

وصرح بأنه وبعد التخرج نما لديه شغف أن يصبح مبتهلا كبيرا مثل المبتهلين الذين يظهرون على شاشات التلفاز وفي الإذاعة.

تصنيف :

روابط ذات صلة

11 مطلوبا هاربا من القضاء المصري في قضية التخابر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"قسد" تلاحق المواطنين السوريين الذين بادروا لتسوية أوضاعهم

الجزائر.. تحقيق في التهرب الضريبي في 8 ولايات

وفاة داعية إسلامي مصري شهير

واشنطن تزود ليتوانيا بصواريخ مضادة للدبابات

بايدن زعلان على بينيت

شاهد: جرائم الامريكيين لا تعد ولا تحصى بافغانستان