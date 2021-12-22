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العراق.. إنفجار عبوة ناسفة على رتل شاحنات للتحالف الأميركي

العراق.. إنفجار عبوة ناسفة على رتل شاحنات للتحالف الأميركي
الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

إنفجرت عبوة ناسفة مساء امس الثلاثاء على رتل شاحنات تحمل معدات لوجستية للتحالف الأميركي في محافظة بابل وسط العراق، وفق مصدر أمني.

العالم - إيران

وقال المصدر إن "عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور رتل شاحنات تحمل دعما لوجستيا لقوات التحالف الامريكي على الطريق السريع في محافظة بابل".

وأضاف أن الهجوم لم يخلف إصابات أو خسائر تذكر.

وهذا الهجوم هو الثالث من نوعه يوم الثلاثاء، إثر هجومين مماثلين في محافظتي البصرة والديوانية، إذ خلف أحد الهجومين أضرارا مادية في إحدى شاحنات الرتل.

وتأتي الهجمات تزامنا مع إعلان التحالف انتهاء مهامه القتالية في العراق بصورة رسمية ويواصل سحب قواته ومعداته القتالية من البلاد، على أن تستكمل عملية الانسحاب بحلول نهاية العام الجاري.

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