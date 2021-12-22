الشرطة الإيطالية تقتحم مقر نادي إنتر ميلان.. لماذا؟

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وكشف النادي، في بيان، أن "نادي إنتر ميلانو قدم المستندات المطلوبة المتعلقة بانتقالات بعض اللاعبين خلال موسمي (2017-18 و2018-19)".



وكانت شرطة الضرائب قد تدخلت بأمر من المدعي العام في ميلانو، من أجل التحقق من عدم وجود أي تلاعب، في الوقت الذي دافع فيه "النيراتزوري" عن أن "ميزانيات النادي العامة تمت وفقا لمبادئ محاسبة صارمة".



ولم يتم استدعاء أي مسؤول للنادي حتى الآن، حيث إن الأمر لا يزال يتعلق بتحقيقات أولية.



وتأتي هذه العملية بعد أقل من شهر بقليل على استهداف يوفنتوس بتحقيق مماثل.



ويتعلق التحقيق بأكثر من 280 مليون يورو من مكاسب رأس المال المعلنة في حسابات من المواسم الثلاثة الماضية على مجموعة من التحويلات.



ويحقق المدعون في تورينو مع "البيانكونيري" وستة من المديرين الحاليين والسابقين، بينهم الرئيس أندريا أنييلي ونائبه ونجم الفريق السابق التشيكي بافل ندفيد، والمدير الرياضي السابق فابيو باراتيتشي، الذي يعمل حاليا مع توتنهام هوتسبر الإنجليزي، على خلفية مزاعم عن تقديم معلومات خاطئة لمستثمرين، وإصدار فواتير لصفقات غير موجودة.