شاهد: الاسيرات الفلسطينيات في خطر!

العالم- خاص بالعالم

هذا وقالت مصادر فلسطينية ان الاسير يوسف المبحوح قام بطعن سجان اسرائيلي انتصارا للاسيرات الفلسطينيات.

في الفيديو التالي مشاهد عن بعض معاناة الاسيرات الفلسطينيات في السجون الاسرائيلية، وهو اقل ما يمكن رؤيته عن الاوضاع التي تعيشها تلك الاسيرات.

الاسيرات خط احمر والاسيرات في خطر هاشتاغات ترندنغ على مواقع التواصل تضامنا مع المعتقلات في السجون الاسرائيلية.



ضمن هذا الهاشتاغ نقرأ تغريدة "لبهائي راغب شراب" الذي كتب. اسيراتنا قبل الخطوط وبعد الخطوط وفوق الخطوط الحمراء. اسيراتنا شرف البيوت وعرق الجباه ونبض القلوب في كل بيت لهن سلام ولهن دعاء. يفرج الله عنهن يثبتهن وينصرهن على السجان العدو اللدود

+++

تغريدة أخرى من "ياسر" الذي تحدث عن الاسير يوسف المبحوح وما قام به انتقاما للاسيرات: هذا هو الي المفروض تعملوله هاشتاغ وتتغنوا ببطولته. الأسر ما منعه ياخذ حق الاسيرات. تسلم ايدك والبطن الي حملك.

اخيرا مع "نور عودة" التي كتبت.: مالك حامد بدمٍ يغلي في عزله الانفرادي، مالك الذي لا يسمح أن ينام الثأر ليلة، هذه المرة كان يوسف المبحوح سبّاقاً للثأر وفاءً لنهج مالك، وفاءً للحرائر، الآن يوسف يعيش كل أصناف العذاب.

الناشطون تداولوا الكثير من الصور تضامنا مع الاسيرات. في هذا الرسم عنوان عريض. مش ارقام. ارض، اسرى، شهداء.

في الرسم الاخر تصوير للعمل البطولي للاسير يوسف المبحوح وهنا كتب بالدم الاسيرات خط احمر.. ولا فناء بثائر.