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شاهد: ماذا كشفت قضية استشهاد السفير الايراني باليمن

الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

اعلنت ايران استشهاد سفيرها لدى اليمن حسن ايرلو بعد اصابته بفيروس كورونا وتأخر اجراءات نقله الى طهران لتلقي العلاج في الوقت المناسب. 

العالم- خاص بالعالم

وزارة الخارجية الايرانية قالت على صفحتها ان المتحدث باسمها سعيد خطيب زاده، اعلن استشهاد سفير طهران لدى حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية بسبب فيروس كورونا. واضاف ان الشهيد إيرلو الذي كان أيضًا من مصابي العدوان الكيمياوي في الحرب المفروضة على إيران، أصيب بكورونا في مقر عمله.

واشارت الوزارة الى انه وبسبب التعاون المتأخر من بعض الدول عاد للأسف إلى البلاد في ظروف غير مؤاتية ورغم كل الإجراءات العلاجية لتحسين وضعه استشهد صباح اليوم.

على مواقع التواصل تعليقات عديدة حول استشهاد السفير ايرلو. "عبد القادر المرتضى" كتب هنا: تعازينا الخالصة إلى القيادة الإيرانية والشعب الإيراني العزيز وإلى أسرة السفير الإيراني لدى اليمن المغفور له حسن ايرلو، تغمده الله بواسع الرحمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

"عادل فروسي" بدوره علق: رحم الله السفير الإيراني حسن ايرلوا وان لله وان اليه راجعون. عاش معاناة الشعب اليمني. عاش تحت القصف.

اخيرا مع "احمد ناصر الشريف" الذي كتب: وفاة السفير الإيراني لدى اليمن حسن ايرلو رحمه الله تؤكد كذب من تخصصوا في نسج الروايات المضللة وإنه لم يكن مريضا وإنما خرج لأسباب أخرى. مثل هؤلاء يكذبون ويصدقون كذبتهم.

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