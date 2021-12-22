صيغة أستانا القادمة تعقد في طهران في يناير - فبراير المقبل

العالم - سوريا

وأوضح خاجي لبعض وسائل الإعلام: "نعم، لقد اتفقنا على هذا الموضوع. سيعقد اللقاء في العام المقبل. في يناير أو أوائل فبراير، سنعقد اجتماعا لوزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا، وبعد ذلك سنعقد قمة".

وذكر علي أصغر خاجي، أن روسيا وإيران وتركيا اتفقت على عقد قمة لدول صيغة أستانا في طهران في فبراير - مارس 2022، وسيرتبط الموعد الدقيق بالوضع مع جائحة فيروس كورونا.

وقال: "نعم، يخطط لعقد القمة. نحن نستعد لعقدها في أوائل العام المقبل. وسيرتبط ذلك بوضع الوباء.

وتابع خاجي: "بشكل عام، اتفقنا على عقد القمة. وعلى الأرجح في فبراير او مارس، سنكون قادرين على عقد هذه القمة".

يوم أمس انطلقت في نور سلطان عاصمة كازاخستان، الجولة الـ17 لمفاوضات صيغة "أستانا" للتسوية في سوريا، والتي تستغرق يومين، بمشاركة وفود إيران وروسيا وتركيا، إضافة إلى وفود الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة والأمم المتحدة.