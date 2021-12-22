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شاهد..غطرسة السعودية في عدوانها على اليمن

الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث السياسي طارق ابراهيم ان السعودية في عدوانها على اليمن استنفذت كل اهدافها العدوانية، ولم يعد لديها سوى الاهداف المدنية، لذا قصفت مطار صنعاء.

العالم - خاص بالعالم

واعتبر ابراهيم في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الاخبارية، قصف مطار صنعاء من قبل تحالف العدوان السعودي بأنه تحدي للامم المتحدة وللقرارات الاممية والدولية التي اعتبرت ان هذا المطار هو ممر اساسي للخدمات الانسانية للشعب اليمني.

ووصف الباحث السياسي، حجة العدوان السعودي في قصفه لمطار صنعاء بانه منطلق للطائرات المسيرة، بالحجة الواهية، موضحًا أن بحسب عشرات المراقبين الدولين والصليب الاحمر والجمعيات الانسانية الموجودة في هذا المطار لم يلحظ في هذا المطار اي تحرك عسكري أو اهداف عسكرية.

وأكد ابراهيم، ان قصف مطار صنعاء هو انتقام من الشعب اليمني، وغطرسةً من النظام السعودي، بعد قصفه ممر ومنفذ الخدمات الانسانية لهذا الشعب الذي يعاني من المجاعة والحصار منذ سبع سنوات من العدوان الغاشم عليه.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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