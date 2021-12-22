أمير عبد اللهيان يتوجه الى باكو

العالم - ايران

وتوجه وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان صباح اليوم الاربعاء على راس وفد إلى باكو ، عاصمة أذربيجان لبحث سبل توسيع العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية مع كبار المسؤولين في أذربيجان.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة قد اعلن قبل ايام عن زيارة امير عبد اللهيان إلى باكو.

وكان وزير الخارجية قد التقى السبت الماضي نظيره الاذربيجاني جيهون بيراموف على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما للمسيرة المتنامية للعلاقات بين البلدين وناقشا آخر التطورات المتعلقة بالتعاون الثنائي.