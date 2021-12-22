وزير لبناني سابق : أميركا تضغط من أجل مصالح تل أبيب بشأن ترسيم الحدود

العالم_لبنان



و قال منصور في تصريح تلفزيوني، أن لبنان يتحمل مسؤولية خطأ كبير منذ العام 2007، عندما بدأ الترسيم مع قبرص واعتمد النقطة 1، وأخبرنا الأمم المتحدة آنذاك، ثم بعد ذلك وجدنا أن هناك حصة للبنان في المنطقة الإقتصادية الحصرية واعتمدنا النقطة 23، وكان علينا أن نخوض منذ البداية الواقع بحرفية وعلم.

ولفت ، الى أنه عدما طالب لبنان بحصته في المنطقة الإقتصادية الحصرية، إسرائيل أخذت النقطة 1 التي اعتمدها لبنان أولا، وقامت بالترسيم على هذا الأساس، وفيما بعد حينما تحدثنا عن النقطة 23، إسرائيل تمسكت بالنقطة 1، وأصبح الخلاف بين النقطة 1 و23، وأتت الولايات المتحدة لفض الخلاف على أساس تقسيم المنطقة المتنازع عليها، حصة لبنان 520 كلم والباقي 340 كلم لإسرائيل، لبنان رفض على اعتبار بكل تأكيد لأن الحق لا يقسم.

واعتبر منصور أن أميركا وسيط، لكن لا يمكن أن تتجاهل إسرائيل وتأخذ بعين الإعتبار ما تريده إسرائيل وهي تضغط لصالح تل أبيب، لذلك أرادت تقسيم المنطقة المتنازع عليها بين المنطقتين وهذا ما لم ولن يقبله لبنان.

العالم_لبنان