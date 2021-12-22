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شاهد: تشييع مهيب لجثمان سفير ايران لدى صنعاء

الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

شيّعت العاصمة الايرانية طهران جثمانَ السفيرِ الإيراني لدى اليمن الشهيد حسن ايرلو الذي اعلن عن استشهاده امس الثلاثاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. 

العالم- مراسلون

وشارك الايرانيون في مراسم تشييع مهيبة للشهيد ايرلو في شوارع العاصمة طهران ليوارى الثرى في مرقد السيد صالح ابن الامام موسى الكاظم شمال العاصمة.

وافادت مراسلة العالم بان هناك مشاركة كبيرة من ابناء الشعب الايراني وشخصيات دينية وعسكرية ودبلوماسية في تشييع هذه الشخصية التي لطالما اتسمت بالتضحية تجاه نصرة المظلومين في اليمن.

ولفت الى ان من الشخصيات العسكرية التي حضرت مراسم التشييع نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي، اضافة لاعضاء السفارة اليمنية في طهران كالسفير اليمني، وعدد من الجالية من ابناء الشعب اليمني المقيمين في ايران.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد الهيان اكد خلال مراسم لتشييع الشهيد اقيمت مساء امس في مقر وزارة الخارجية ان ايران تابعت لايام الحصول على تصريح عبر دولة ثالثة لنقله الشهيد ايرلو فوراً للعلاج في إيران، لكن الجانب السعودي اتخذ قراره متأخراً.

ولفت الى ان طهران ستعلن احتجاجها رسمياً وفق المعاهدات والمواثيق الدولية.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق اعلاه..

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