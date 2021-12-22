هكذا تحالف العدوان السعودي شدد حصاره على الشعب اليمني

العالم - خاص بالعالم

وقال المؤيد في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن مطار صنعاء كانت تستخدمه المنظمات الدولية كمنفذ لتقديم المساعدات الانسانية للشعب اليمني.

واوضح الاعلامي اليمني، ان قصف تحالف العدوان السعودي لمطار صنعاء يعكس الازمة الداخلية التي يعاني منها النظام السعودي وفشل مشروعه السياسي والعسكري في اليمن، موكدًا ان السعودية بعد سبع سنوات من عدوانها على الشعب اليمني لم تستطع ان تحقق اي نصرًا سياسيًا ولا عسكريًا، الا تكبد الخسارات المالية المهولة.

وكشف المؤيد، ان قصف مطار صنعاء كان بإشراف أميركي وبريطاني، لأن الطائرات التي استخدمها تحالف العدوان السعودي في هذا القصف هي من صنع اميركي وبريطاني ولا يستطيع استخدامها تكنولوجيًا الا بإدارة من صناعها.

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