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شاهد: لبنان يحمّل غوتيريش ردع الاحتلال واطماعه

الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

عنوانان متقابلات خلص اليها ختام زيارة الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الى لبنان، اصرار لبناني على ضرورة قيام المنظمة الاممية بدورها ازاء الانتهاكات الاسرائيلية وخاصة للقرار ١٧٠١، بالاضافة الى ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة.

العالم- مراسلون

وحث غوتيريش اللبنانيين على ضرورة تجاوز ازمتهم الداخلية واجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية.

زيارة المسؤول الاممي استغرقت اربعة ايام التقى خلال الرؤساء الثلاثة وشخصيات وفعاليات. وحدد هدف الزيارة بمناقشة كيف يمكن لمنظمته أن تقدم أفضل دعم للشعب اللبناني للتغلب على الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية، وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية، الا ان انكفاء المنظمة عن دورها في حماية لبنان من الاطماع الاسراليلية، كان موضع انتقاد اللبنانيين.

غوتيرش استقبل رؤساء وممثلي الطوائف الدينية اللبنانية وتفقده قوات اليونيفل جنوب لبنان، ووعد بعدم ادخار الجهد لتسيير مفاوضات الترسيم بسرعة ليتسنى للبنان الاستفادة من الثروات الموجودة في البحر، داعيا الزعماء السياسيين في لبنان الى الاتحاد المجتمع الدولي الى تعزيز دعمه للشعب اللبناني".

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