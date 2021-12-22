أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاربعاء 22 ديسمبر 2021

سياست روز..

- الخبث البريطاني يستهدف أجواء التعاون والتفاهم بين بلدان الجوار في منطقة الخليج الفارسي

ايران ..

- اليوم الثاني لمناورات الرسول الأعظم .. المسيرات والصواريخ تستهدف قطعا بحرية معادية دفاعا عن الجزر الإيرانية

اطلاعات ...

- الكيان الصهيوني يعترف بالمشاركة في جريمة إغتيال الشهيد قاسم سليماني

وطن امروز ..

-أوكرانيا تتحول إلى ساحة حرب باردة جديدة في العالم

ابرار ..

- موسكو تلوح بورقة نشر قدرات نووية في جمهورية روسيا البيضاء في حالة رفض الناتو مقترحاتها

حمايت ..

- الرئيس الروسي يؤكد أن أمريكا ليست أهلا للثقة وقد تمزق أي إتفاق دولي في أي وقت

آفتاب يزد ..

- خبراء أمريكيون يحذرون من إقتراب أمريكا من الإنزلاق في حرب أهلية في إنتخابات 2024

جوان ..

- الرئيس التركي ينفي إحتمال إجراء إنتخابات مبكرة مؤكدا قدرة حكومته على حل الأزمة الإقتصادية

رسالت ..

- القوات اليمنية المشتركة تحقق تقدما باهرا في محاور القتال بمحافظتي مأرب والجوف

عصر ايرانيان ..

- الكيان الصهيوني يثير ضجة مفتعلة بإطلاق تهديدات ضد إيران للتأثير على مفاوضات فيينا

كيهان ,,

- محافل أمنية ببغداد تحذر من مخططات داعشية لشن هجمات إرهابية في بعض المناطق بالعراق

قدس ..

- البرلمان الأوروبي يعبر عن قلقه إزاء مواصلة النظام الخليفي في البحرين سياساته القمعية ضد المواطنين

اهم ما جاء من اراء وتعليقات في الصحف الايرانية اليوم الاربعاء

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رسالت..

صحيفة رسالت كتبت في افتتاحيتها ( الرد الوقائي ) .. الكيان الصهيوني بات يتحدث رسميا وبصورة علنية سافرة عن عزمه على مهاجمة ايران واستهداف منشأتها النووية وغير ذلك , والى حد الان ردت بلادنا بانها سترد بصورة حازمة على اي عدوان صهيوني باستهداف كل المواقع الحساسة في فلسطين المحتلة . ولكن ( ينبغي إبلاغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن بأن التهديدات الصهيونية الرسمية العلنية هذه تعطي إيران لما هو أكثر من حق الرد) ان ايران قادرة بالتاكيد على الرد بشكل استراتيجي مدمر على اي عدوان صهيوني واي حماقة حرب قد يرتكبها في خطأ فادح في الحسابات , الا ان مواصلة هذا الكيان لتهديداته الوقحة والى حد نشر خارطة اهداف في ايران والقيام بمناورات تحاكي شن حرب على بلادنا تطور خطير يطرح في الواقع حق ايران بالدفاع عن نفسها بشكل احترازي عبر رد وقائي تفاديا للتعرض لاي هجوم محتمل.

عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( أمريكا لم تدرك بعد سر قدراتنا الدفاعية الواقعية ) .. امريكا تحاول منذ سنوات اضعاف قدرات ايران الاستراتيجية في مجال الصواريخ البالستية بشى السبل عبر فرض اجراءات حظر على مؤسسات الصناعات الدفاعية تارة ومحاولة اقحام هذه القدرات في الاتفاق النووي تارة اخرى لفرض قيود عليها, ومؤخرا فرضت امريكا اجراءات حظر على صناعة المسيرات الايرانية ايضا .ولكن يبدو واضحا اليوم ورغم كل الفشل الامريكي الذريع مقابل بلادنا.. ( أن أمريكا لم تدرك بعد أن قدرة إيران الدفاعية تكمن بوجود علمائها وخبرائها وإمكانياتها الذاتية وتطورها العلمي والتقني ) وهي قدرات وامور لا تتاثر باي حظر وضغوط لا امريكية ولا اية ضغوط خارجية اخرى ..

آفتاب يزد ..

صحيفة افتاب يزد كتبت في تقريرها ( موسكو تلوح بالخطة بي مقابل أمريكا والناتو ).. روسيا ما زالت تنتظر كما يبدو ردا غربيا نهائيا على مقترحاتها الخاصة بالامن في القارة الاوروبية ورغم وجود مؤشرات على رفض الغرب لهذه المقترحات انعكست بتصريحات مسؤولين امريكيين واوروبيين . والمقترحات تدعو حلف الناتو بعدم التوسع شرقا باوروبا وتفادي الاقتراب من حدود روسيا كما تدعو بعدم ضم اوكرانيا للحلف وبعدم تسليحها، ( إن موسكو لوحت مؤخرا بما أسمته بالخطة بي مقابل أي رفض غربي نهائي لمقتراحاتها, تتضمن نشر قدرات نووية بروسيا البيضاء) والخطة بي الروسية تتضمن ايضا نشر صواريخ نووية باوروبا مع مواجهة اية تحركات للجيش الاوكراني تستهدف منطقة دونباس شرق اوكرانيا .

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في افتتاحيتها ( التصورات العربية والإبتزاز الإنجليزي ) ... البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لبلدان مجلس التعاون الخليجي ووزيرة الخارجية البريطانية حفل بالمزاعم والادعاءات الخاطئة بشأن ايران , ادعاءات حول مفاوضات فيينا واخرى بشأن سياسات بلادنا الاقليمية والى اخر القائمة من المزاعم الفارغة، (إن إيران مدت يدها دائما لبلدان الجوار لتعزيز العلاقات إلا أن جهودها أصطدمت بتصورات تبعية من بعض هذه البلدان للغرب ) ومشكلة هذه البلدان تكمن في كونها ما زالت تتصور بان القوى الغربية خير ما يضمن امنها واستقرارها ومع الاسف هذا التصور الخاطئ لم يتغير رغم ادارة امريكا ظهرها لهذه البلدان التي بدأت تراهن على بريطانيا التي غربت عنها الشمس منذ عقود، ان مثل هذا الرهان خاسر تماما فبريطانيا لا يهمها سوى استغلال اجواء هذا التصور الخاطئ لنهب ثروات بلدان الجوار هذه , ان على جيراننا في الخليج الفارسي ان يدركوا بأن الامن الاقليمي شأن مشترك وضمانه غير ممكن الا بتعزيز العلاقات بين بلدان المنطقة بكل نوايا حسنة،

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في تقريرها حول اجواء الازمة بين روسيا والغرب والذي يحمل عنوان ( روسيا وخيار نشر رؤوس نووية بروسيا البيضاء ) .. هددت روسيا بنشر رؤوس نووية في جمهورية روسيا البيضاء في حالة رفض امريكا وحلف الناتو الدخول في مفاوضات معها حول المقترحات التي طرحتها مؤخرا بشأن الامن باوروبا والازمة الاوكرانية، ( إن المقترحات الروسية إستهدفت تهدئة الأجواء بين موسكو والقوى الغربية إلا أن هناك مؤشرات تدل على عدم قبول الغرب) هذه المؤشرات دفعت الجانب الروسي للكشف عما اعده في مثل هذه الحالة , وجاء ذلك بتلويح الخارجية الروسية لوجود عدة خيارات على طاولة الكرميلن بينها نشر قدرات نووية بروسيا البيضاء وكذلك نشر صواريخ نووية متوسطة المدى باوروبا والتحذير باتخاذ اجراءات عسكرية واسعة لدى اي تدخل عسكري امريكي اوروبي باوكرانيا .

وطن امروز ..

سلطت صحيفة وطن امروز الضوء على نتائج استطلاع للراي في امريكا تشير الى ( تزايد فرص ترامب للترشيح عن الحزب الجمهوري) بانتخابات 2024 وجاء بتقرير الصحيفة .. في ظل اجواء تحذيرات جنرالات ومسؤولين سابقين امريكيين من احتمال انزلاق امريكا بحرب اهلية بالانتخابات المقبلة .. ( كشفت نتائج إستطلاع للرأي عن زيادة فرص ترامب للعودة للسلطة مع تراجع شعبية بايدن والديمقراطيين) وحسب هذه النتائج هناك استياء عام واسع من فشل بايدن والحزب الديمقراطي , وهو فشل ضمن لترامب المزيد من الدعم في الحزب الجمهوري مقابل منافسيه كما دفع المستقلين من المشاركين بالاستطلاع للتصويت لترامب . في هذا السياق يرى عدد كبير من المفكرين الامريكيين ان هناك فوضى كبرى مقبلة في امريكا .