الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١
٠٩:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

ماذا كان يريد فعله السفير الايراني الشهيد في اليمن؟

الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

افاد نجل السفير الايراني في اليمن الشهيد حسن إيرلو، بان الشهيد ايرلو كان يريد نقل مظلومية الشعب اليمني الى العالم.

العالم- خاص بالعالم

وقال نجل الشهيد علي إيرلو لمراسلة العالم خلال مراسم تشييع جثمان والده الشهيد: ان "الوالد ايرلو كان يخدم الآخرين قبل ان يخدمنا"، مؤكداً ان والده كان يرفض الاستراحة وهو يرى الشعب اليمني في محنته جراء تحالف العدوان على اليمن.

هذا وقد شيّعتْ العاصمة الايرانية طهران صباح اليوم جثمانَ السفيرِ الإيراني لدى اليمن الشهيد حسن ايرلو الذي اعلن عن استشهاده امس الثلاثاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وشارك الايرانيون في مراسم تشييع مهيبة للشهيد ايرلو في شوارع العاصمة طهران ليوارى الثرى في مرقد السيد صالح ابن الامام موسى الكاظم شمال العاصمة.

وافادت مراسلة العالم بان هناك مشاركة كبيرة من ابناء الشعب الايراني وشخصيات دينية عسكرية ودبلوماسية في تشييع هذه الشخصية التي لطالما اتسمت بالتضحية تجاه نصرة المظلومين في اليمن.

ولفت الى ان من الشخصيات العسكرية التي حضرت مراسم التشييع نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي، اضافة لاعضاء السفارة اليمنية في طهران كالسفير اليمني، وعدد من الجالية من ابناء الشعب اليمني المقيمين في ايران.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد الهيان اكد خلال مراسم لتشييع الشهيد اقيمت مساء امس في مقر وزارة الخارجية ان ايران تابعت لايام الحصول على تصريح عبر دولة ثالثة لنقله الشهيد ايرلو فوراً للعلاج في إيران، لكن الجانب السعودي اتخذ قراره متأخراً. ولفت الى ان طهران ستعلن احتجاجها رسمياً وفق المعاهدات والمواثيق الدولية.

روابط ذات صلة

شاهد.. الشارع اليمني يعتبر استشهاد السفير إيرلو خسارة له ويثمن تضحياته

رئيس وزراء اليمن يعزي حكومة إيران باستشهاد سفيرها في صنعاء إيرلو

برقية تعزية ومواساة من "الحراك الجنوبي" في اليمن الى القيادة والشعب الإيراني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كيف انعكست ازمة السعودية الداخلية على عدوانها في اليمن؟

البرلمان الليبي: يستحيل إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها يوم الجمعة!

فيديو وصور.. بدء جلسة المحكمة الاتحادية الخاصة بطعون نتائج الانتخابات العراقية

الكشف عن تجسس السعودية على هاتف رئيس بعثة التحقيق في حرب اليمن

العميد فدوي: دول العدوان تتوسل اليمن للخروج من المأزق

مابين 100 إلى 140من أطفال تنظيم داعش ما زالوا في العراق