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غزة تهبّ الجمعة لنصرة الأسرى

غزة تهبّ الجمعة لنصرة الأسرى
الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة يوم الجمعة المقبل يوم تصعيد وطني وشعبي لمواجهة الاحتلال نصرةً للأسرى في سجون الاحتلال.

العالم - فلسطين

وخلال مؤتمر صحفي لها، أعلنت اللجنة عن حالة الطوارئ والاستنفار العام انتصارًا للحركة الأسيرة، داعيةً "الجماهير والشباب الثائر للتحرك إلى نقاط التماس والاشتباك المباشر مع الاحتلال، للتأكيد على أنه لن يتم ترك الأسرى وحدهم".

وحمّلت اللجنة الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في سجون الاحتلال.

يشار الى أنّ قوات الاحتلال تشن حملة ممنهجة بحق الأسيرات في سجون الاحتلال، حيث تم الاعتداء عليهن بشكل همجي، وقد انقطع التواصل مع أسرى قسم 12 بسجن نفحة، فيما لا يزال أكثر من 80 أسيرًا مجهول المصير.

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