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البرلمان الليبي: يستحيل إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها يوم الجمعة!

البرلمان الليبي: يستحيل إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها يوم الجمعة!
الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال البرلمان الليبي إنه من المستحيل إجراء الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة كما كان مقررا لها.

العالم - ليبيا

هذا في وقت شهدت فيه مدينة بنغازي شرقي ليبيا، مصافحة لافتة بين المرشحين الرئاسيين خلفية حفتر وفتحي باشاغا، في خطوة يأمل الليبيون أن تساعد في إنهاء الفوضى التي تغرق فيها البلاد منذ أكثر من عقد.

وكان حفتر، الذي علق مهامه العسكرية في قيادة الجيش الوطني الليبي للتفرغ للانتخابات الرئاسية، ووزير الداخلية في حكومة طرابلس السابقة، فتحي باشاغا، على طرفي نقيض طوال سنوات.

ولذلك، ينظر إلى لقائهما الذي تم في بنغازي على أنه خطوة متقدمة للغاية على طريق المصالحة والوحدة في ليبيا.

وشارك في اللقاء أيضا، المرشح الرئاسي الثالث، أحمد معيتيق، الذي كان على خلاف على حفتر لكونه جزءا من حكومة الغرب في ليبيا.

ومن المتوقع أن تجري الانتخابات الرئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر الجاري وسط تزايد الإحتمالات عن تأجيلها إلى فبراير المقبل.

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البرلمان الليبي: يستحيل إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها يوم الجمعة!