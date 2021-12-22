طالبان تستقبل وفدا تركيا

العالم - أفغانستان

وذكر الموقع الرسمي "للإمارة الإسلامية" أن الوفد التركي أكد أن أنقرة مستعدة للاستثمار في أفغانستان في مختلف المجالات، إلى أن تحقق أفغانستان كفاءتها الذاتية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد صرح في وقت سابق بأن بلاده من المحتمل أن تدير بطريقة مشتركة مع قطر خمسة مطارات في أفغانستان بعد محادثات بين الأطراف جرت في الدوحة وكابل.

وأفاد رئيس الدبلوماسية التركية بأن وفدا يتألف من خبراء سيسافر أولا إلى الدوحة ثم إلى أفغانستان يوم الأربعاء لمناقشة تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في كابل.

وأوضح تشاووش أوغلو أن الوفدين التركي والقطري سيقدمان مقترحات مشتركة للحكومة المؤقتة التي تقودها طالبان في أفغانستان.

يشار إلى أن شركتين تركية وقطرية كانتا وقعتا اتفاقية مشتركة لتشغيل خمسة مطارات في أفغانستان، من بينها مطار العاصمة كابل.