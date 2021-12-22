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 عبد اللهيان: لدينا الكثير من المشاریع لتطوير العلاقات مع باكو

 عبد اللهيان: لدينا الكثير من المشاریع لتطوير العلاقات مع باكو
الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

 اعرب وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان عن سعادته بتطوير وتنمية العلاقات بين ايران وجمهورية اذربيجان، معلنا ان هناك مجموعة متنوعة من الأفكار والمشاریع لتوسيع هذه العلاقات.

العالم - ايران

وبحسب مراسلنا في جمهورية اذربيجان، قال وزير الخارجية للصحفيين لدى وصوله إلى باكو، انه خلال هذه الزيارة، سيعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين في جمهورية أذربيجان.

وتابع امير عبداللهيان: لدينا أفكار ومشاریع متنوعة لتطوير التعاون مع باكو سنطرحها خلال اللقاء مع الرئيس الأذربيجاني الهام علييف.

ولفت الى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية أجرى اتصالات عديدة مع نظيره الأذربيجاني واتفق معه على أطر جيدة لتطوير التعاون مضيفا سنضع خلال هذه الزيارة اللمسات الأخيرة على هذه الأطر في اللقاء مع الرئيس الأذربيجاني، من شأنها المزيد من زيارات الوفود الاقتصادية والتجارية والثقافية للبلدين.

وتوجه وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان صباح اليوم الاربعاء على راس وفد إلى باكو ، لبحث سبل توسيع العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية مع كبار المسؤولين في أذربيجان.

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