الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١
١١:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة اليمنية تدين تدمير مركز الحجر الصحي في مطار صنعاء

الصحة اليمنية تدين تدمير مركز الحجر الصحي في مطار صنعاء
الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن، استهداف طيران العدوان الأمريكي السعودي لمركز الحجر الصحي بمطار صنعاء الدولي.

العالم - اليمن

أدانت وزارة الصحة العامة والسكان، استهداف طيران العدوان الأمريكي السعودي لمركز الحجر الصحي بمطار صنعاء الدولي.

ووفق وكالة "سبأ" أوضحت الوزارة في بيان أن طيران العدوان دمر مركز الحجر الصحي تدميراً كاملاً، إثر استهدافه بشكل مباشر لمطار صنعاء في جريمة تضاف إلى سلسلة جرائمه بحق اليمن أرضاً وإنساناً منذ نحو سبع سنوات.

واعتبر البيان أن استهداف وقصف المنشآت الحيوية والصحية إصراراً من دول العدوان على تدمير البنية التحتية والتسبب في شلل المؤسسات الحكومية بما فيها مطار صنعاء الشريان المتبقي لدخول المساعدات الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن مركز الحجر الصحي تم تهيئته لاستقبال وتوفير الخدمات الصحية للحالات التي تدخل عبر المطار من موظفي البعثات والمنظمات الدولية.

وحمّل البيان الأمم المتحدة المسؤولية جراء استمرار صمتها أمام جرائم العدوان، داعياً إياها إلى القيام بواجبها من أجل وقف العدوان ورفع الحصار.

روابط ذات صلة

بهذه الطريقة يشدد العدوان السعودي حصاره على اليمن

الحوثي: حديث العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي عن السلام هلامي

قصف مطار صنعاء وسقوط المعايير المشروعة

وزير خارجية اليمن: استهداف العدوان لمطار صنعاء محاولة جديدة للضغط علينا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. الصدر: سنقيل محافظ النجف الأشرف بالطرق السلمية

حماس والجهاد الاسلامي تنددان بممارسات السلطة ضد الناشطين

الأمم المتحدة تقلص المساعدات الى اليمن وتحذر من المجاعة

وزير الخارجية العراقي يزور طهران غدا 

دول العدوان تحتفل بإستشهاد إيرلو.. هل كان الشهيد يقض مضاجعهم لهذا الحد؟

فيديوغرافيك.. محكمة بريطانية تغرم محمد بن راشد بملايين الجنيهات