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قائد سلاح الجو الاسرائيلي يدشن منصبه باطلاق الترهات ضد ايران

قائد سلاح الجو الاسرائيلي يدشن منصبه باطلاق الترهات ضد ايران
الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٤ بتوقيت غرينتش

على خطى سائر المسؤولين في الكيان الاسرائيلي أطلق قائد سالاح الجو الاسرائيلي الجديد تومر بار الترهات ضد ايران، بتأكيده قدرة قواته على مهاجمة ايران.

العالم - الاحتلال

وليظهر ثقته الكاملة بنفسه وبقدرات قواته، قال في مقابلة مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، “يمكن لإسرائيل أن تضرب بنجاح برنامج إيران النووي غدا إذا لزم الأمر” حسب تعبيره.

ولمزيد من اظهار لاثقة بنفسه قال بار: “يجب أن أفترض أن يحدث ذلك خلال ولايتي، وأنا على علم مسبقا بحجم المسؤولية الملقاة على كتفي”.

وأوضح أنه “منذ اللحظة التي جلست فيها على رأس قسم التخطيط، وتحدث رئيس الأركان معي، كانت مهمة “الدائرة الثالثة ” في إيران موجودة”، وبالتالي نحن لا نبدأ من الصفر. لقد جهزنا أنفسنا بمقاتلات أف-35، واشترينا الآلاف من صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية للدفاع عن أنفسنا” حسب زعمه.

وفي الوقت الذي يطلق فيه بار تهديداته ضد الجمهورية الاسلامية فان الخبراء الاستراتيجيين الاسرائيليين والعشرات من التقارير العسكرية التخصصية أكدت عجز الكيان في توجيه ضربات أو الهجوم على ايران، فيما أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق ايهود أولمرت ان الهدف الرئيس من التهديدات التي تطلقها اسرائيل ضد ايران هو لابتزاز الولايات المتحدة الأميركية وتقدميها المزيد من المساعدات للكيان.

فيما اعتبرت وسائل اعلام أن أولمرت تجاهل هدفا آخرا من اطلاق التهديدات ضد ايران وهو رفع معنويات جنود ومستوطني الاحتلال والحفاظ على الانسجام بين السياسيين الاسرائيليينن لكي لا يغرق الكيان في فوضى سياسية.

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