الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١
١٢:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الوفد السوري إلى محادثات آستانا :

إحتلال الأراضي السورية السبب الأساس في إطالة أمد الأزمة

إحتلال الأراضي السورية السبب الأساس في إطالة أمد الأزمة
الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوفد السوري إلى محادثات آستانا أن الاحتلالين الأميركي والتركي لبعض الأراضي السورية هو السبب الأساس في إطالة أمد الأزمة.

العالم - سوريا

وقال أيمن سوسان رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى الاجتماع الدولي السابع عشر بصيغة أستانا: “خلال الاجتماع عرضنا الآثار الكارثية للإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على الشعب السوري”.

وأكد سوسان خلال مؤتمر صحفي في نور سلطان أن الاحتلالين الأمريكي والتركي لبعض الأراضي السورية هما السبب الأساس في إطالة أمد الأزمة، وأن نهب الولايات المتحدة ثروات الشعب السوري ودعم ميلشيا “قسد” الانفصالية جرائم ضد الإنسانية وتزيد معاناة السوريين.

كما شدد على أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية لن تتمكن من إعادة الحياة للمجموعات الإرهابية والنيل من عزم سورية على ضرب أدوات الاحتلال حتى القضاء عليها.

يتبع..

روابط ذات صلة

في إطار اجتماع أستانا...طهران ودمشق تبحثان تطورات الأوضاع بسوريا

صيغة أستانا القادمة تعقد في طهران في يناير - فبراير المقبل

لافرنتييف: سوريا بحاجة لـ600-800 مليار دولار لإنعاش اقتصادها

ماذا جرى خلال اللقاء بين الوفدين السوري والأممي في نور سلطان؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. الصدر: سنقيل محافظ النجف الأشرف بالطرق السلمية

حماس والجهاد الاسلامي تنددان بممارسات السلطة ضد الناشطين

الأمم المتحدة تقلص المساعدات الى اليمن وتحذر من المجاعة

وزير الخارجية العراقي يزور طهران غدا 

دول العدوان تحتفل بإستشهاد إيرلو.. هل كان الشهيد يقض مضاجعهم لهذا الحد؟

فيديوغرافيك.. محكمة بريطانية تغرم محمد بن راشد بملايين الجنيهات