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فيديوغرافيك.. محكمة بريطانية تغرم محمد بن راشد بملايين الجنيهات

الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

أمرت محكمة بريطانية حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم بدفع نحو 550 مليون جنيه استرليني لزوجته السابقة وطفليهما

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على حاكم دبي دفع 550 مليون جنيه استرليني لزوجته السابقة وطفليهما

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فيديوغرافيك.. محكمة بريطانية تغرم محمد بن راشد بملايين الجنيهات