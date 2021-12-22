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وزير الخارجية العراقي يزور طهران غدا 

وزير الخارجية العراقي يزور طهران غدا 
الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

سيقوم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بزيارة الى طهران يوم الخميس القادم لاجراء محادثات مع نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان.

العالم - ايران

وكان وزير الخارجية الايراني قد زار بغداد قبل فترة للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة حيث اجرى محادثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين وعدد آخر من المسؤولين العراقيين.

وخلال اللقاء الذي جرى في نيويورك في سبتمبر الماضي تم الاتفاق بين الوزيرين على متابعة بعض القضايا بين البلدين بصورة اكثر جدية والعمل على حلها على وجه السرعة من ضمنها نقل الارصدة الايرانية لدى الحكومة العراقية.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني يقوم حاليا بزيارة الى باكو ليوم واحد لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين في جمهورية آذربيجان.

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