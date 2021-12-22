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متى سيتم التوقيع على وثيقة التعاون العشرينية بين طهران وموسكو؟

الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد السیّد کاظم جلالي سفیر ایران المعتمد لدی روسیا الإتّحادیة أنه في عام2001، تمّ إقرار وثیقة تعاون في مجلس الشوری الإسلامي بین الجمهوریة الإسلامیة وروسیا الإتّحادیة، وذلك لمدّة 20 عاما، حتى عام 2021م.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"من طهران"سيبث لاحقا مساء اليوم، أشار جلالي الى أنه في وثیقة التعاون العشرينية بين روسيا وطهران، کان هناك بند یقول إذا لم تکن لدی أيّ من طرفي الوثیقة قبل سنة من إنقضاء مدّتها وجهة نظر بشأنها، فأنّها تتمدّد بصورة آلیة لمدّة خمس سنوات أخری، إذاً نحن الآن لدینا مع روسیا الإتّحادیة وثیقة تعاون إلی سنة 2026.

واضاف جلالي:"ولکن في خضمّ هذه الأمور، توصّل زعیما البلدین إلی نتیجة مفادها وجوب تحدیث وثیقة التعاون هذه بشکل تتناسب مع مستوی وحجم العلاقات المتقاربة بین الجمهوریة الإسلامیة في ایران وروسیا الإتّحادیة.

وأكد جلالي:"أصبحت مسودّة الوثیقة الجدیدة جاهزة وسوف توضع أمام الطرف الروسي، بالطبع هذه المسودة نُظّمت من قبل الجمهوریة الإسلامیة في ایران، وبإمکان الجانب الروسي إبداء وجهة نظره في هذا السیاق وطرح وجهات نظره بشأن الوثیقة، لربّما هناك حاجة إنشاء لجنة مشترکة من البلدین بهدف ایصال مسودة هذه الوثیقة إلی مرحلتها النهائیة کي یوقّع علیها مسؤولو البلدین وإعادتها إلی برلماني البلدین".

وحول التاريخ المتوقع للتوقيع على هذه الوثيقة، أشار کاظم جلالي الى أنه:"لایمکن تحدید زمن محدّد للوثیقة، لکنّنا نسعی بکلّ جهدنا کي یُتمّ إنجاز هذا العمل ولکن لایمکن تحدید فترة زمنیة محدّدة، والسبب أنّ دراسة الطرف الروسي لمسودة وثیقة التعاون لاتزال باقیة".

وأوضح کاظم جلالي:"توجد بعض الإختلافات أو الفروق، والسبب هو أنّ ما کان یوجد بین الصین وایران من وثیقة للتعاون، یمکن تسمیتها بمذکّرة تفاهم والتي عملت علی أساس أنّها خارطة طریق ووثیقة تعاون، علی هذا الأساس لم تکن بحاجة لموافقة البرلمان في بلادنا، إلا بالنسبة لوثیقة التعاون هذه مع الروس فقد إتّفقنا علی أن تبقی هذه الإتّفاقیة لأنّها حاصلة علی موافقة برلماني البلدین، ومن الناحیة العملیة یجب الموافقة علی هذه الوثیقة في برلماني البلدین علی أساس أنّها إتّفاق".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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