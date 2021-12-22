المناورات الايرانية وأسلحة جديدة بتقنيات خاصة..المشهد السياسي العراقي والبت في نتائج الانتخابات

العالم - بانوراما

حيث ادخلت القوات الدبابة الايرانية كرار الى الخدمة والتي تعد نموذجا مطورا للدبابة "تي اثنان وسبعون ام".

كما استهدفت الطائرات المسيرة الاهداف بدقة عالية محققة اصابات مباشرة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تحديد المحكمة الاتحادية في العراق الاحد المقبل موعدا للنطق بالحكم في الطعن بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الأول/ اكتوبر.



وخلال جلسة للمحكمة، طالب رئيس تحالف الفتح هادي العامري بإعادة الفرز اليدوي في أربع دوائر انتخابية يتم اختيارها عشوائيا من أجل طمأنة المعترضين على النتائج.



ويقوم وفد الاطار التنسيقي برئاسة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بزيارة رسمية الى اربيل للقاء المسؤولين الاكراد هناك.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.