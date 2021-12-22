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مراسل العالم عن مصدر عسكري في الحديدة: انكسار زحف لقوى العدوان شمال شرق حيس استمر عدة ساعات مع تحليق مكثف لطائرات العدوان

الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

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