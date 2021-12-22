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القضاء الإيراني:

الملف القضائي لاغتيال الشهيد قاسم سليماني ماض قدما

الملف القضائي لاغتيال الشهيد قاسم سليماني ماض قدما
الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي على المتابعة المستمرة للملف القانوني والقضائي للعمل الإرهابي والإجرامي الذي إدى إلى استشهاد القائد قاسم سليماني، معلنا بأن هذا الملف ماض إلى الأمام قدما.

العالم - إيران

وخلال لقائه اليوم الأربعاء أعضاء لجنة إقامة مراسم الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائد قاسم سليماني أكد محسني إجئي على المتابعة الجادة للملف القانوني للعمل الارهابي والإجرامي المتمثل باغتيال الشهيد سليماني بغية ملاحقة الآمرين والمنفذين والشركاء في ارتكابه.

وقال: ينبغي الانتقام انتقاما قاسيا من العدو لاغتياله الشهيد قاسم سليمانيُ ومن المؤكد ان هذا الانتقام سيتحقق، وانا اتابع باستمرار عبر النيابة ولجنة حقوق الانسان ووزارة الخارجية اوضاع ملف اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه.

واضاف: وفقا لآخر المتابعات التي قمت بها فان القضايا المتعلقة بملف اغتيال الشهيد سليماني ماضية الى الامام قدما وبطبيعة الحال لو شعر اعضاء لجنة اقامة مراسم احياء ذكرى استشهاد القائد سليماني بوجود خلال او مشكلة ما في هذا المسار والعملية القانونية فليعلنوا عنها لنقوم بمتابعتها.

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