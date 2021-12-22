روسيا: القضاء على أحد أكبر الإرهابيين الشيشانيين في سوريا

العالم - روسيا

وقال لافرينتيف: "القوات الجوية الروسية تمكنت مؤخرا من القضاء على أحد قيادات جماعة جنود الشام الارهابي وهو الشيشاني مارغوشفيلي".

أشار لافرنتييف إلى أن موسكو خلال اتصالاتها مع الولايات المتحدة، تدعو لايجاد حل لمشكلة الوجود الأمريكي في سوريا، موضحا أنه يمكن حل العديد من المشاكل في جنوب سوريا وفي منطقة الفرات بانسحاب الولايات المتحدة من هناك.

وقال لافرينتيف للصحفيين: "هناك عدد كبير من الصعوبات والمشاكل القائمة ليس فقط في جنوب سوريا، ولكن أيضًا في منطقة الفرات، كل شيء يمكن حله عن طريق انسحاب الأميركيين من هذه الأراضي. بصراحة، وأقول لكم بصراحة أنه حتى الحوار الذي يدور بين ما يعرف بـ "قوات سوريا الديمقراطية" ودمشق سيكون أسرع وأكثر فائدة".

وتابع: " لذلك فإننا في اتصالاتنا مع الأميركيين ننقل لهم قلقنا ونعرض عليهم مثل هذا الحل للقضية".