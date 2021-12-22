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لماذا يلاحق النظام البحريني معارضته في الخارج؟

الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

يتطرق برنامج أبناء الديرة الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت اى الجديد في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في البحرين.

العالم – أبناء الديرة

الحقلة تناولت أيضا فضيحة الوسام الطبي في مملكة البحرين والذي كشف عن مدى الفساد المستشري والتمييز في البلاد.

وقال الاعلامي والناشط السياسي البحريني ابراهيم المدهون ان النظام الخلفي بعد ان عجز في استهداف المعارضة في الداخل اليوم يؤكد بان هذه الانتفاضة لم تنتهي ولذلك هو يعمل على ملاحقة حتى النشطاء الحقوقيين في الخارج.

المدهون أضاف ان النظام الخليفي عاجز على ان يسكت الصوت الذي يزعجه دائما.

وبشأن المشروع الاصلاحي في البحرين قال المدهون ان المملكة تفتقد الى الاصلاح وان هناك مشروع تهديم البحرين. مؤكدا ان المعارضة البحرينية ضد الظلم والتمييز والتهميش لان الشعب البحريني من اعظم الشعوب علما وشرفا وعفة ولا يستحق الظلم.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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