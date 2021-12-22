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شاهد..السوريون يحيون الذكرى الخامسة لتحرير مدينة حلب من الارهاب

الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

تُحيي مدينةُ حلب شماليَ سوريا الذكرى الخامسةَ لتحريرِها من الإرهاب التكفيري عبرَ تنظيمِ احتفالاتٍ تستمرُ يومين، وتشهدُ المراسمُ تكريمَ أُسَرِ الشهداءِ العسكريين الذين رسموا بدمائِهم دروبَ التضحية والنصر.

مزيد من التفاصيل في التقرير المرافق للخبر...

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