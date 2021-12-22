تطوير شبكة النقل السككي مع إيران على سلم أعمال في إسلام آباد

العالم – إيران

وقال سوفاتي لوكالة "إرنا" من باكستان اليوم الإربعاء: إن استئناف تشغيل قطار نقل الحاويات في إطار اتحاد إيكو بين إيران وباكستان وتركيا، شكّل إنجازا كبيرا لحكومة إسلام آباد.

وفي سياق متصل أفادت الوكالة أن مراسم تدشين قطار النقل الذي يصل الدول الثلاث المؤسسة لمنظمة التعاون الاقتصادي – إيكو (إيران وباكستان وتركيا)، جرت أمس الثلاثاء بحضور وزراء الخارجية والتجارة والسكك الحديدية الباكستانيين إلى جانب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى هذا البلد "سيد محمد علي حسيني"؛ وذلك بدءأ من محطة "مارغيلا" في إسلام آباد.

وعودة إلى تصريحات الوزير سوفاتي، فقد نوه الأخير إلى أهمية طريق إيكو السككي (ITI) بالنسبة لوزارة السكك الحديدية الباكستانية؛ مبينا أنه بتشغيل قطار النقل في هذا الممر، ستدخل المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل السككي مع دول الجوار الباكستاني لا سيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيز التنفيذ.

وأضاف وزير السكك الحديدية الباكستاني، قائلا: نحن عازمون على اتخاذ خطوات فاعلة وعملانية في هذا الخصوص.

واستطرد أن الشعب الباكستاني ينبض قبله حبا للشعب الإيراني، وأن البلدان تربطهما أواصر وئام ومحبة خاصة؛ مؤكدا أن إسلام آباد تعتبر اسئناف النشاط في طريق إيكو للنقل السككي فرصة ذهبية لتنمية العلاقات الشعبية والتعاون الإقليمي بين إسلام آباد وطهران.

ولفت سوفاتي بان وزارة السكك الحديدية الباكستانية أدرجت على جدول أعمالها اللاحقة، تنفيذ مشروع قطار نقل الركاب بين إيران وباكستان وصولا إلى تركيا.