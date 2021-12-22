السفير الألماني الجديد لدى بغداد يزور مرقد الامام الحسين (ع)

العالم - العراق

ووصل السفير الالماني الجديد في العراق مارتن ييغر، الاربعاء، الى محافظة كربلاء المقدسة، وكان في استقباله المحافظ نصيف الخطابي.

وتتضمن زيارة ييغر الى كربلاء الاطلاع على بعض المشاريع التي انجزتها العتبة الحسينية المقدسة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق صور السفير وهو يتجول في شوراع كربلاء المقدسة متوجها بعدها إلى مرقد الامام الحسين عليه السلام واخيه ابي الفضل العباس سلام الله عليه.

ويزور الدبلوماسيون الاجانب في العراق بين الحين و الاخر مراقد اهل البيت عليهم السلام في خطوة تعتبر احترما منهم للغيم الدينية للعالم الاسلامي.

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