كيف برزت علاقات التعاون الإيراني الروسي في الملف السوري؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"من طهران"سيبث لاحقا مساء اليوم، أوضح جلالي:"شخصیاً أعتقد أنّ التعاون بین الجمهوریة الإسلامیة في ایران وروسیا الإتّحادیة في مجال مکافحة الإرهاب في سوریة کان ناجحاً جدّاً وبإمکانه أن یُصبح انموذجاً علی جمیع الأصعدة.

وقال جلالي:"بالطبع مواجهتنا للإرهاب في هذا البلد تمّت بالتنسیق الجماعي، ونحن جمیعاً علی معرفة بتاریخ سوریة حیث قام العدید من الدول بتقدیم المساعدات للإرهابیین داخل الأراضي السوریة، ولکن عملیاً بسبب شجاعة وصمود الجمهوریة الإسلامیة في ایران وقیادة الشهید العظیم أمیر القلوب اللواء سلیماني لم ینجح الإرهابیون في مساعیهم الدنیئة، وبصورة عملیة وقفت روسیا الإتّحادیة إلی جانب الجمهوریة الإسلامیة في ایران حیث نجحنا سویّاً في دفع هذه المواجهة إلی أمام".

وأكد جلالي :"هذا التعاون فیما بیننا مستمر ، أنتم تعلمون من أنّ إطار هذا التعاون بموافقة البلدین ینبع من تعاون "آستانا" والذي یضمّ ترکیا أیضاً، لهذا فأنّ الدول الثلاث وأعني الجمهوریة الإسلامیة في ایران وروسیا الإتّحادیة والجمهوریة الترکیة تتعاون معاً في المواضع التي تخصّ سوریة.

ونوه جلالي الى انه"قریباً سوف یُعقد إجتماع للخبراء التابعین لإتّفاقیة آستانة، ونحن کلنا أمل أن یتبلور ویتحقّق ما نصبو إلیه ویسعی إلیه الشعب السوري وقیادته من السلام والحفاظ علی وحدة الأراضي السوریة ونجاح الشعب السوري في تقریر مصیره بنفسه".

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