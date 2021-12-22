إيران سلّمت العراق 300 وثيقة حول اغتيال الشهيد قاسم سليماني

العالم - إيران

وقال غريب آبادي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لمتابعة التحقيقات في ملف اغتيال الشهيد سليماني: إتفقنا مع الطرف العراقي على مواصلة التعاون في مجال تبادل الوثائق والمستندات المتوفرة بهذا الشأن.

وأضاف: لقد مرّ على جريمة اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد أبومهدي المهندس ورفاقهما نحو عامين؛ والأولوية الرئيسية التي وضعتها الجمهورية الإسلامية وفق الضوابط القانونية والقضائية في هذا الخصوص، ترتكز على اتخاذ الإجراءات الجنائية من قبل المحاكم الإيرانية والعراقية.

كما نوّه بالتفاهم الحاصل خلال الاشهر الأخيرة بين جهازي القضاء الإيراني والعراقي، حول تشكيل لجنة مشتركة تضم مسؤولين قضائيين من كلا البلدين لمتابعة التحقيقات المشتركة والإجراءات الجنائية في هذا الخصوص.

وأكد أن: الجمهورية الإسلامية تحرص على التسريع في وتيرة الإجراءات الجنائية لدى المحاكم المحلية، وفي المقابل ينبغي على العراق باعتباره البلد الذي وقعت فيه الجريمة، اتخاذ إجراءات جنائية على وجه العجالة أيضا.

وحول الوثائق التي تسلمها الجانب العراقي من القضاء الإيراني، أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان الوطنية: نحن أصدرنا مذكرات باسم النيابة العامة لنحو 129 متهما، وقد سلّمنا هيئة القضاء العراقي اليوم 300 وثيقة حول نتائج التحقيقات المتعلقة بـ63 شخصا حقيقيا و7 أشخاص اعتباريين.