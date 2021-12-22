شاهد حادث مأساوي..مصرع حارس مرمى بعد الاصطدام مع لاعب

العالم - أسيا والباسفيك

وقال حساب "match tv" الروسي على "تويتر" إن الحارس المتوفي يبلغ من العمر 20 عامًا، ويدعى توفيق رمزي، وهو حارس فريق "تورنادو" الإندونيسي المشارك في منافسات دوري الدرجة الثالثة.

وكانت الآمال معقودة على هذا الحارس ليشارك مع منتخب بلاده في غضون عامين، لكن حياته انتهت بشكل مأساوي في المباراة ضد فريق "فاجانا".

يظهر مقطع الفيديو لحظة اصطدام الحارس توفيق رمزي بلاعب فريق الخصم، ما أدى إلى فقدان الحارس للوعي على الفور فيما هرع الجهاز الطبي والمسعفين لمحاولة نجدته، ثم نقلوه لإسعافه خارج الملعب لكن ذلك لم يجد نفعا.