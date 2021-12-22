هل يوجد تنسيق روسي إيراني لخروج أمريكا وانسحابها من سوريا؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"من طهران"سيبث لاحقا مساء اليوم، أشار جلالي الى أنّ الأمریکیین تحدّثوا في هذا الخصوص وأعلنوا أنّهم سیغادرون سوریة بطریقة ما، بالطبع فإنّ سبب هذه التصریحات وهذا القرار واضح للعیان، لأنّ الأمریکیین فشلوا عملیاً في تحقیق أهدافهم داخل سوریة، والإستراتیجیة التي سعوا إلیها کانت ولاتزال غامضة، ویطرحون مثل هذه الإستراتیجیة في العراق وبعض الدول أیضاً، والتي تتمثّل في حجم قواتهم التي یبقون علیها في دولة ما، وماهو عدد العسکریین الذین سیغادرون، لاتزال هذه الأسئلة تُطرح من دون إجابة واضحة، لهذا فأنّ الأمریکیین یفتقدون لآلیة محدّدة وواضحة في هذا المجال".

وأضاف جلالي قائلا:"ولکن علی أیّة حال، ماهو واضح بالنسبة لسوریة هو أنّ تواجد هذه الدول في هذا البلد غیر شرعي وغیر قانوني، والسبب أنّ الأمریکیین لم یکن لدیهم أيّ سبب للتواجد في سوریة، إضافة إلی أنّ الأمریکیین ومن معهم من حلفائهم لم ینجحوا في تحریر قریة واحدة في سوریة أو أنّهم واجهوا الإرهابیین مباشرة في عملیة ما. وعلی العکس تماماً، توجد وثائق تثبت دعم الأمریکیین وحلفائهم للإرهابیین بصورة کاملة.

وقال جلالي:"حسناً، الیوم وبجهود الجمهوریة الإسلامیة في ایران وثبات وصمود الشعب السوري والجیش السوري وبمجهود الروس الذین تواجدوا علی الأراضي السوریة والتنسیق الذي تبلور بین الأطراف المواجهة للإرهابیین ومن یقف خلفهم، یمکنني القول أنّ التیّار الإرهابي والإرهابیین قد تمّ القضاء علیهم.

ونوه جلالي قائلا:"انّ آمالنا ورغباتنا القلبیة أن یسود السلام في سوریة، وأن یتمکّن الشعب السوري الذي تحمّل الکثیر من الخسائر بسبب تواجد الإرهابیین علی أرضه ووطنه والحرب المفروضة علیه أن یسیّر أموره بنفسه".

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