كيف يتجلى التعاون ما بين طهران وموسكو في الملف النووي

العالم - خاص بالعالم

واشار جلالي في مقابلة مع قناة العالم تبث لاحقا، الى ان المحادثات في هذا المجال بين المسؤولين الايرانيين و الروس تجري على قدم و ساق، واصفا التنسيق بينهما بالجيد.

وأكد جلالي:"لاحظ معي، نحن نتعاون في عدّة مجالات، أحدها یختصّ بالطاقة النوویة، حسناً وکما تعلمون فأنّ الروس هم الذین نفّذوا بناء وتشیید محطّة الطاقة النووِظ رقم 1 في بوشهر، وحالیاً یقومون بتنفیذ المحطّتین رقم 2 و 3 ، إذاً یوجد تعاون نووي بیننا وبین الروس علی هذه الصورة.

وقال جلالي:" فيما يتعلق بالمجال الثاني فیتمثّل في تعاوننا فیما یخصّ المحادثات، حسناً، فالجانب الروسي یقول بوجوب الحفاظ علی إتّفاقیة خطّة العمل المشترك، ویضیفون بأنّ خروج الأمریکیین منها کان خطأ، وعلی الأمریکیین أن یعوّضوا ما ارتکبوه من خطأ في هذا الصدد، الموقف الذي تطرحه السیّدة والسیّدان أولیانوف وریابکوف بصورة مستمرّة داخل روسیا وفي فینّا.

ونوه جلالي:"من وجهة نظري الشخصیة فأنّ النقاط التي یطرحها المسؤولون في روسیا الإتّحادیة بنّاءة ، کما أنّ تعاوننا مع روسیا الإتّحادیة سواء في مجال الطاقة النوویة أو في الملف الذي شکّله الغربیون بدون وجه حقّ ضدّنا، فمواقف الروس مقبولة ونحن نتعاون سویّاً في هذا المجال.

وشدد جلالي:"المحادثات بیننا کانت جیّدة وهي دائماً في مصلحة البلدین، هناك محادثات تجري علی قدم وساق بین مسؤولي وزارة الخارجیة في بلدنا والمسؤولین في حکومتنا مع نظرائهم الروس، ولدینا تنسیق جیّد في هذا المجال سویّاً".

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