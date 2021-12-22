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أمیرعبداللهيان يسلم علييف دعوة من نظيره الايراني لزيارة طهران

أمیرعبداللهيان يسلم علييف دعوة من نظيره الايراني لزيارة طهران
الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

إلتقى وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان في باكو اليوم الأربعاء الرئيس الآذربيجاني إلهام علييف وسلمه دعوة من الرئيس إبراهيم رئيسي لزيارة طهران.

العالم - إيران

وأشار أميرعبداللهيان خلال اللقاء إلى اللقاء الأخير بين الرئيسين على هامش اجتماع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي "إيكو" في عشق آباد بتركمنستان وقال: إن الرئيس آية الله رئيسي وجّه لفخامتكم الدعوة خلال لقائكما في عشق آباد لزيارة طهران وطلب مني أن أجدد هذه الدعوة لفخامتكم.

وأضاف: لحسن الحظ إن لقاء الرئيسين شكّل منعطفا وتحولا جديدا في العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية آذربيجان.

وحضر اللقاء أيضا وزير خارجية جمهورية آذربيجان جيحون بايراموف والسفير الإيراني في باكو عباس موسوي ومساعد الخارجية مدير عام شؤون أوراسيا في الخارجية الإيرانية علي رضا حقيقيان.

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